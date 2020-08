Brandweer redt tot twee maal toe zinkende sloepen van de ondergang

LOOSDRECHT, ROSMALEN – De brandweer van Loosdrecht is vrijdagavond in actie gekomen voor een zinkende boot. De boot die op de Eerste Plas lag maakte behoorlijk water. Ter plaatse is de boot, die in het ondiepe water aan de grond lag, leeg gepompt. Hierna is de boot onder begeleiding van de politie en de brandweer al pompende naar een haven gesleept.

Enorme pech ook voor de booteigenaar op de Groote Wielenplas in Rosmalen, die vrijdagmiddag bij zijn eerste vaartocht ontdekte dat zijn pas aangeschafte bootje lek is. Dat merkte hij pas midden op de Groote Wielenplas in Rosmalen. Het is nog niet bekend, waar het lek zich precies bevond, maar de opvarenden konden het niet dichten en sprongen uit de boot om naar de kant te zwemmen.

Een van hen bleef op de lekke boot zitten, die snel volliep. Hij probeerde ermee naar de kant te varen, maar kwam niet ver. De brandweer kwam en trok hem met touwen op de kant. (Regio14.nl, AD)