Dronken jongen (15) gewond na val uit bootje bij Franeker; bootje vaart onbestuurbaar verder

Franeker – Vrijdagmiddag is een jongen van 15 jaar gewond geraakt door de buitenboordmotor van zijn rubberbootje. Door, zoals de waterpolitie het noemt, ‘stoer vaargedrag’ viel hij uit zijn boot. Na behandeling mocht hij mee naar het bureau in verband met drankgebruik.

Op het bureau blies de jongen 590 UGL. Dat is veel meer dan is toegestaan (220 UGL). Een proces-verbaal wordt voor de jongen opgemaakt. Omdat de 15-jarige het dodemanskoordje niet gebruikte, voer het bootje onbestuurbaar over het water. Een omstander heeft met schade aan z’n eigen schip het bootje klem weten te varen. (Leeuwarder Courant)