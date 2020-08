Mark Slats’ zelfgebouwde roeiboot voor nieuwe deelname Atlantic Challenge te water gelaten

De nieuwe, zelfgebouwde roeiboot Maria van Mark Slats is zaterdagochtend 8 augustus rond half 12 te water gelaten. Een dag eerder liet Slats op zijn Facebookpagina weten dat er 1350 uur aan de boot is gewerkt. Eind dit jaar bijt Slats zich vast in een nieuwe uitdaging. Samen met Kai Wiedmer gaat hij (duohanded) deelnemen aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge.

Slats en Wiedmer gaan eind 2020 roeiend de Atlantische Oceaan oversteken. Zij hebben, samen met zo’n dertig andere teams, 3000 mijl voor de boeg. Het tweetal legt de lat hoog: overall als eerste finishen en het huidige wereldrecord verpulveren. (Zeilen, www.markslats.nl)