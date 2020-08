Stewards op de Zeeuwse sluizen merken weinig van corona

Bruinisse (Zeeland) – Voor de stewards bij de sluizen bij Kats en Bruinisse is het werk deze zomer eigenlijk net zoals andere jaren, ondanks de coronacrisis. De stewards worden in de zomer ingezet door Rijkswaterstaat om de schepen in de sluizen te begeleiden. Ad de Kool uit Ridderkerk en is al jarenlang steward bij de Grevelingensluis.

De steward merkt meer van de coronamaatregelen buiten de sluis dan op het sluiscomplex. “Als we de uitkijktoren ingaan gelden allerlei regels met schoonmaken, weinig aanraken. In de sluizen is er eigenlijk altijd al een natuurlijke afstand tussen de booteigenaren omdat ze op hun eigen schip blijven.” Wel valt Volgens De Kool op dat de drukte in de sluizen dit jaar wat onregelmatig is. “Het lijkt erop dat mensen langer op één plek blijven liggen en minder van plek veranderen. (Omroep Zeeland)