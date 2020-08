Op de Overijsselse Vecht wordt de recreatievaart minder vaak geschut om water te sparen

Overijssel – Door de aanhoudende droogte, het warme weer en een beperkte wateraanvoer van de Overijsselse Vecht gaat Waterschap Drents Overijssels Delta (WDODelta) vanaf zaterdag 8 augustus pleziervaart in de schutsluis Vechterweerd (tussen Dalfsen en Zwolle) minder vaak schutten.

Dit ‘spaarzaam schutten’ betekent dat recreatievaart nog in vaste bloktijden wordt geschut, in totaal vijf keer per dag. Met deze maatregel wil het waterschap water langer vasthouden in het gebied en niet onnodig verliezen.

De tijden waarop het waterschap boten nog gaat schutten zijn 9.00 uur, 11.00 uur, 13.00 uur, 15.00 uur en 17.00 uur. Iedere schutbeurt kost ongeveer 500.000 liter water. Door minder vaak te schutten, wordt water bespaard. De maatregel geldt voor beide vaarrichtingen en blijft tot nadere orde van kracht. (RTVZwolleFM)