Hiswa-Recron: ‘Bedrijven watersportindustrie en zeilmakerij nu onder één cao’

Leusden – HISWA-RECRON, SZS Vereniging voor Zeilmakerijen en CNV Vakmensen hebben een nieuwe cao afgesloten voor de bedrijven in de watersportindustrie en de zeilmakerij. Van twee aparte cao’s is één cao gemaakt, de cao SZS en Jachtbouw.

Het harmonisatietraject was complex, maar heeft uiteindelijk geleid tot een nieuwe en verbeterde cao. Uitgangspunt was om te komen tot één nieuwe cao, die goed is voor ondernemers én medewerkers. Met de cao SZS en Jachtbouw wordt het mogelijk om flexibel te werken, daarnaast is er volop aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Bovendien is er een koppeling gelegd tussen de MBO- en HBO-kwalificatiestructuur en het functie- en salarishuis. Het werk in deze sector vraagt immers bij uitstek speciaal vakmanschap.

De nieuwe HISWA-/ SZS cao kent een korte looptijd tot het einde van dit jaar. Op deze manier kunnen sociale partners de invoering van de nieuwe cao goed monitoren. De cao is afgesproken volgens de nullijn vanwege de coronacrisis. Omdat ook de jachtbouw en de zeilmakerij onder druk staan vanwege de coronacrisis is in de onderhandelingen de afspraak gemaakt dat werkgevers zich inspannen om werknemers te behouden voor de sector. Op een sectorale vacaturesite, zoals die van HISWA-RECRON, kunnen werkzoekenden dan zichtbaar worden voor collega-bedrijven waar nog wel vraag is naar deskundige medewerkers.

Werkgevers en werknemers hebben bovendien toegezegd te willen kijken naar de aanbevelingen van de Commissie Borstlap. De flexibiliteit in de arbeidsmarkt mag niet ten koste gaan van groepen werknemers, zoals flex- en uitzendkrachten.

Meer informatie www.hiswarecron.nl en www.nederlandsezeilmakerijen.nl