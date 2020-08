Veel meer boetes op het water in 2019: dat belooft wat voor deze vaarrijke zomer van 2020

Er zijn in 2019 ruim drieduizend boetes op het water uitgedeeld. Veel meer dan in de jaren daarvoor. Dat belooft wat voor de cijfers van 2020, want het is nu drukker dan ooit op het water. Koploper in deze regio is Steenwijkerland waar 192 mensen werden bekeurd, maar ook de gemeente aan de Veluwestranden doen goed mee.

Dat blijkt uit cijfers van 2019 van het justitieel incassobureau CJIB, die zijn bewerkt door Local Focus. In totaal werd bijna 600.000 euro opgehaald bij snelheidsovertreders, mensen zonder vaarbewijs en andere schippers die de fout in gingen. De meeste boetes worden sinds jaar en dag rond Amsterdam uitgedeeld. Vorig jaar ging het om zo’n vijfhonderd boetes, tegenover zo’n 450 in 2018. (deStentor)