Aantal passanten in Assen gelijk aan andere jaren en ‘Blauwe As’ beter bekend

Assen – In verband met corona begon het vaarseizoen dit jaar pas eind mei, bijna twee maanden later dan voorgaande jaren. Hoe staat het er nu voor? Willen recreatieboten wel naar Assen komen? En hoe gaat iedereen om met de coronamaatregelen die we hebben afgesproken?

Havenmeester Warren Elzinga: “Het seizoen draait voortvarend. Met enige regelmaat ligt de Vaart vol met zo’n vijfentwintig boten. Ondanks dat we veel later zijn begonnen, verwacht ik dat we dit vaarseizoen op het zelfde aantal bezoekers uitkomen als in andere jaren, zo’n duizend tot elfhonderd pleziervaartuigen en recreatieboten.” (assen.nl)