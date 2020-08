Nieuw inzamelnet moet lozingen van poep en plas door pleziervaarders tegengaan

Leeuwarden – Met een nieuw netwerk van inzamelpunten langs belangrijke waterwegen, wil recreatieschap De Marrekrite pleziervaarders overhalen hun toiletwater niet langer te lozen. Het is watersporters sinds 2009 verboden hun toiletwater te lozen, maar in de praktijk houdt lang niet iedereen zich hieraan, zegt directeur Lourens Touwen van De Marrekrite, een samenwerkingsverband van Friese vastelandsgemeenten (met uitzondering van Ooststellingwerf) en de provincie. In het zomerse hoogseizoen zorgen poepbacteri├źn als E. coli en enterokokken in het oppervlaktewater geregeld voor problemen. Zwemmers kunnen er serieuze maag- en darmklachten van krijgen. (Leeuwarder Courant)

