HOORN – Vorig jaar was de werkboot van afvalplastic nog slechts een tekening, maar nu is het zover. De boot van Edwin ter Velde van Clean2Amsterdam is af en vandaag vaart hij ermee van het Houten Hoofd in Hoorn richting Amsterdam. Maar hij gaat niet met lege handen die kant op. Edwin neemt een duurzame lading mee en zal dat morgen afleveren bij het Scheepvaartmuseum. NH Nieuws volgt Edwin tijdens zijn tocht naar Amsterdam. (NH Nieuws, clean2a.nl)

