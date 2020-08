Intimiderende jetskiërs verpesten sfeer op Veluwemeer: „Testosterongehalte is hoog”

BIDDINGHUIZEN – Gerrit Jan Bosman is de sfeer in Friesland en Noord-Oost Overijssel gewend. Daar hebben de meeste recreanten de watersport-etiquette nog hoog in het vaandel. De talrijke snelheidsduivels op het Veluwemeer staan daarmee in schril contrast. „Het is ieder voor zich”, klaagt de havenmeester van De Klink.

Gerrit Jan Bosman is sinds dit seizoen havenmeester in Biddinghuizen. De houding van een deel van de watersporters valt hem ontzettend tegen. Hij ergert zich aan de speedboten en jetski’s die de snelheidslimieten aan hun laars lappen. „Dat is voor kleine bootjes ontzettend hinderlijk”, weet hij, „En als ze dan ook nog eens kleine bootjes gaan pesten…” (De Drontenaar)