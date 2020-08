In plaats van Sail-In 2020 op 12 augustus nu een alternatieve NOS-uitzending met hoogtepunten vorige SAIL-edities

Hilversum – Geen tallships in de Amsterdamse haven dit jaar: SAIL 2020 gaat vanwege de coronacrisis niet door. Ter compensatie maakt de NOS SAIL Away, waarin de hoogtepunten uit de laatste edities van het grootste nautische evenement van Nederland nog eens voorbijkomen.

Simone Weimans vaart met de historische driemaster de ‘Oosterschelde’ de originele route van de SAIL-In, van de haven van IJmuiden naar de IJ-haven in Amsterdam. Tijdens de vaartocht wordt er teruggeblikt op de voorgaande edities met beelden van bijzondere schepen en de drukte van de pleziervaart, die anders dit jaar op het water te zien waren.

Ondertussen spreekt Simone Weimans aan boord met verschillende gasten onder wie de voorzitter van SAIL 2020, Arie Jan de Waard. Hij vertelt over de geschiedenis van het evenement. Schipper Gerben Nab vertelt over wat een tallship zoals zijn ‘Oosterschelde’ nu zo bijzonder maakt. Van november 2012 tot mei 2014 maakte hij met zijn schip een reis rond de wereld. Ook is er uitgebreid aandacht voor ander Hollands Glorie op het water; namelijk de honderden in oude luister herstelde vaartuigen die onder de noemer ‘Varend Erfgoed’ een belangrijke rol spelen tijdens SAIL.

NOS SAIL Away

Woensdag 12 augustus, 19.00-19.50 uur, NPO 1

Meer informatie www.nos.nl