Schippers met pech kunnen voortaan KNRM ook bellen

IJmuiden – Wie pech op het water heeft moet vanaf maandag de KNRM bellen. Tot nu toe belden zij de Kustwacht, maar deze is voortaan alleen voor mensen die in nood of gevaar verkeren. De KNRM rukt dan wel uit.

Alarmcentrale

Dat doet zij ook voor pechgevallen, na overleg tussen de schipper en de KNRM-alarmcentrale. Aan de hand van dat gesprek wordt bepaald welke hulp nodig en of een reddingsboot nodig is.

De KNRM staat achter deze werkwijze. Het geeft volgens de organisatie rust op het water en vrijwilligers hebben langer de tijd om naar het reddingstation te gaan.

Meer informatie op www.knrm.nl.