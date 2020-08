Defecte brug dupeert zeilers Oldambtmeer bij Blauwestad

Blauwestad (Groningen) – De provincie Groningen gaat bruggen in Blauwestad controleren op de technische staat. Aanleiding is een hydraulisch- en elektrisch defect dat is geconstateerd bij de brug Dwergjuffer.

Sinds ruim een maand wil de brug niet meer omhoog, waardoor deze ‘staande-mastroute’, zoals dat in nautische kringen heet, is geblokkeerd. Het watersportverbond en bewonersbelangen Blauwestad hebben de provincie dringend gevraagd de brug zo snel mogelijk te repareren.

De scheepsvaartinspectie heeft eigenaren van zeilboten opgeroepen om zich te melden als ze gebruik willen maken van deze vaarverbinding. Daarbij wordt ook de hulp ingeroepen van de jachthavenexploitanten rondom het Oldambtmeer. Gedupeerden hebben nog tot donderdagavond de tijd zich te melden. ,,Vrijdag maken we de balans op en op basis van het aantal zeilschepen bepalen we of we de brug omhoog takelen of dat we de zeilschepen over de brug gaan hijsen”, zegt Irma Haan van de provincie Groningen. (DvhN)