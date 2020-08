Saskia Albers uit Amstelveen bouwt zonneboot met haaienhuid: “zo gaan we nog sneller”

AMSTELVEEN – Door corona leken de ambitieuze plannen van de Amstelveense Saskia Albers om met het TU Delft Solar Boat Team hun zonneboot in Monaco als eerste te laten finishen in het water te vallen. Dan kun je het bij de pakken neerzitten, maar deze studenten dachten daar anders over: ze organiseren hun eigen competitie. Dit keer niet in het zonovergoten Monaco, maar op het Ketelmeer in Flevoland op maandag 17 augustus. Vorig jaar werd het team nog wereldkampioen met hun zonneboot en ook dit jaar hebben ze hoge verwachtingen. Hun geheimen wapen? ‘Haaienhuid’. (Amstelveens Nieuwsblad)

