Saffier Yachts en Contest Yachts organiseren 4-6 september een corona proof soort mini HISWA te Water 2020

Medemblik – Wie in het echt wil zien wat voor moois er in Nederland gebouwd wordt gaat van 4 tot 6 september naar Medemblik. Daar, op de werf van Contest, komt een aantal Nederlandse jachtbouwers samen om hun boten aan het publiek te presenteren tijdens het Dutch Yachting Weekend. Naast boten vind je er belangrijke leveranciers van onder andere zeilen, beslag, staand en lopend want, navigatieapparatuur en verzekeringen. En natuurlijk is Zeilen ook aanwezig met een aantal interessante lezingen. (Zeilen, www.dutchyachtingweekend.nl)

