Jachthavens doen goede zaken in coronatijd: ‘Het is écht aangetrokken dit jaar’

VINKEVEEN – Jachthavens hebben een goed seizoen gedraaid. Vanwege de coronacrisis besloten veel mensen de afgelopen tijd een boot of sloep te kopen of te huren. En zo’n boot moet dan natuurlijk ook ergens liggen. Jachthavens profiteerden daar van. “Mensen zijn vanwege corona toch gedwongen op een andere manier vakantie te vieren en ze doen dat vaak op de boot”, vertelt Jeroen Bon van jachthaven Bon in Vinkeveen.

Voor passanten was er meestal wel een plekje, maar mensen die een vaste ligplaats wilden huren moest Bon vaak nee verkopen. “Ja da’s jammer, ik heb ook heel veel aanvragen gehad.” Hij wil daarom graag uitbreiden. “Ik zou een brug willen aanleggen naar het eiland hierachter zodat ik daar extra ligplaatsen kan creëren. Maar de gemeente is daar niet zo happig op.” (RTVUtrecht)