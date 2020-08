Te koop: foilende America’s Cup-boot van Oracle Team USA voor ‘maar’ 125.000 USD

Long Beach (VS) – Heb je altijd al eens met vrienden en vriendinnen de foil-ervaring willen beleven, zoals America’s Cup-zeilers dat doen? Dan is dit jullie kans! De AC45, waar Oracle Team USA in 2015 en 2016 de America’s Cup World Series mee heeft gezeild, staat te koop. Denk je dat jullie de topsnelheid van 37 knopen kunnen halen?

De 14 meter lange catamaran, met vleugelszeil, werd in 2012 gebouwd door Core Composites. Sinds 2016 heeft de boot niet stilgelegen, want eerder dit jaar is deze opnieuw te water gelaten in Long Beach. Hier is ze door een semi-professionele bemanning bestuurd tijdens verschillende kustevenementen in Zuid-Californië.

De nieuwbouwprijs wordt geschat op meer dan 1 miljoen dollar, dus dan is het prijskaartje van € 105,789 eigenlijk een ‘koopje’. Bedenk wel, dat een beetje zeilervaring van pas zou kunnen komen…(Zeilen, Yachtworld)