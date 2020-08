Bijzondere reis Eendracht: ‘Terug aan het roer na kanker’

Persbericht

Rotterdam – Vandaag vertrekt vanuit Rotterdam een groep jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar die in de bloei van hun leven geconfronteerd zijn met kanker, als patiënt of naaste, aan boord van zeilschip Eendracht voor een onvergetelijke week op zee.

Stichting Jongeren en Kanker (SJK) en Stichting Zeilschip Eendracht slaan hun handen ineen en organiseren een reis van vijf dagen op de Noordzee voor deze bijzondere doelgroep .

Deze week is bedoeld om samen met lotgenoten de uitdaging van het zeezeilen aan te gaan en hernieuwd zelfvertrouwen op te doen. Aan boord worden ze niet gezien als kankerpatiënt, maar als volwaardig mens.

“Terugkomen in je eigen kracht na kanker, waar kan het beter dan aan boord van de Eendracht. Letterlijk en figuurlijk weer aan het roer staan na een zware periode, en je grenzen verleggen in een veilige omgeving waarin iedereen gelijk is. De samenwerking loopt als vanzelf, want we begrijpen elkaar met een half woord. (H)erkenning, kracht, ontspanning, uitdaging en hoop voor de toekomst: aan boord komt alles samen!” zegt ex-kankerpatiënt Sophia (26), bestuurslid bij Stichting Jongeren en Kanker en medeorganisator van de meerdaagse reis.

Deze reis wordt mede mogelijk gemaakt met behulp van Stichting Roparun en Stichting C.J. Jaski Fonds.

Meer informatie www.eendracht.nl