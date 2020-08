Oostende (B) – Aan de Visserskaai in Oostende ging maandagmiddag even na 12 uur een grote RIB in vlammen op. Volgens de eerste vaststellingen brak het vuur uit in de motor van het vaartuig door een kortsluiting. Dat gebeurde toen er onderhoudswerken bezig waren. De brand zorgde voor een metershoge rookpluim die tot ver te zien was. (HLN, Nieuwsblad, Krant van West-Vlaanderen)

