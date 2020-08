De anderhalve meter is op het water ver te zoeken: “Ben jij van de coronapolitie dan?”

Brabant – Het Brabants Dagblad dompelt zich deze vakantie onder in de wereld van de pleziervaart. Steeds meer booteigenaren en -huurders nemen de coronamaatregelen met een korreltje zout. Afstand houden op een paar vierkante meter is lastig.

Het onderwerp wekt wrevel op. Nederland is een beetje klaar met de 1,5 meter en dat blijkt ook in recreatiegebied De Zandmeren in Kerkdriel. Op een trailerhelling wordt aan het eind van de middag een klein jacht het water gelaten. Nadat de Mercedes en de aanhanger zijn geparkeerd en een kratje bier is ingeladen, stappen zes jongemannen en een meisje aan boord. De vraag hoe ze op het achterdek gepaste afstand denken te houden, wordt beantwoord met hoongelach. ,,Ben jij van de coronapolitie dan? 1,5 meter? Kom nou.”

Tony van den Diepstraten, eigenaar van Diepstraten Botenverhuur in Drimmelen, doet zijn best om volgens de regels te handelen, maar erkent dat het lastig is. ,,Je kunt vijf vrienden weigeren, maar als er één de boot huurt en de andere vier stappen een paar honderd meter verder in, doe je niets.” De politie handhaaft op het water, maar volgens de verhuurders zijn alleen huurders bij overtredingen strafbaar.

Boetes mogelijk

De gemeente Drimmelen denkt daar anders over. ,,Verhuurders moeten er wel degelijk voor zorgen dat niet meer mensen in een boot gaan dan wat binnen de regels van de noodverordening past”, laat een woordvoerder weten. ,,Houden ze zich daar niet aan, dan zijn boetes mogelijk.” (Brabants Dagblad)