Tesla Model 3 neemt het op tegen Candela Seven, de snelste elektrische boot ter wereld

Duitsland – Dat de Tesla Model 3 menig sportwagen z’n achterste laat zien wisten we al. Maar hoe verhoudt de revolutionaire elektro-auto zich tegenover de snelste elektrische boot ter wereld? Dat vroeg de Duitse tv-show Auto-Mobil zich ook af. Het organiseerde een race tussen Keulen en Düsseldorf, twee Duitse steden die worden verbonden door de Rijn. Het idee van die race was zoals we die ook van de legendarische Top Gear-afleveringen kennen: wat is de beste vorm van transport tijdens de spitsuren? De Tesla Model 3 vs. Candela Seven. (Autovisie)

