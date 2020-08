Zoektocht naar rubberboot op Wad loopt goed af

LAUWERSOOG – De KNRM stations van Lauwersoog en Schiermonnikoog kregen dinsdagavond rond kwart voor tien een alarm voor een rubberboot die mogelijk in problemen was tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog.

Twee mannen die op de camping in Lauwersoog verblijven, waren ’s middags in een kleine zwarte rubberboot (zonder marifoon en verlichting) vertrokken vanuit Lauwersoog om een rondje om Schiermonnikoog te varen. Naast de 25 liter brandstof die in de tank zat hadden ze ook nog 3 jerrycams met brandstof mee, dus dat moest volgens hun voldoende zijn.

Op de terugweg kwamen ze echter in de problemen toen ze buiten de vaargeul voeren en vanwege het lage water vastliepen op de grond. Ze hebben hele stukken gelopen met de boot achter hun aanslepend. Bij de eilanderbalg 14 hadden de mannen met een zeilboot gesproken.

De mannen vroegen welke kant ze op moesten om weer in Lauwersoog te komen en de bemanning van de zeilboot had hun aangegeven welke kant ze op moesten. Omdat de mannen nog maar zo’n 4 liter brandstof hadden, wilden ze het eerste stuk maar roeien om zo brandstof te besparen. De mensen op de zeilboot gaven aan dat dat vanwege het opkomende water helemaal geen zin had, omdat ze dan na een hele tijd roeien vanzelf weer bij de zeilboot zouden uitkomen. De mannen besloten om dan maar op de motor richting Lauwersoog te varen. (Waldnet)