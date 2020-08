Verwaarloosd ‘jacht Willem Endstra’ weggesleept uit Slochterhaven

Slochteren – Het ‘voormalige jacht van Willem Endstra’ is dinsdag uit de Slochterhaven verwijderd. Begin augustus oordeelde de rechter dat het zo snel mogelijk verwijderd moest worden. Al een tijdje lag het schip in de haven van Slochteren. Veel mensen waren het schip liever kwijt dan rijk. Bovendien werd er een olievlek ontdekt rondom het schip.

De verwachting is dat het schip dinsdag rond 17.00 uur aankomt in Delfzijl. Eigenaar Kempinga laat weten dat hij nog bezig is met kopers die geïnteresseerd zijn in het jacht. Hij heeft goede hoop dat hij het alsnog kan verkopen. (RTVNoord)