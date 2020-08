KNRM stopt vaartuigen langer dan 20 meter niet-spoedeisende hulp te verlenen

Hoorn, IJmuiden – De KNRM biedt in principe geen assistentie aan vaartuigen die langer zijn dan 20 meter. In geval van nood zal het Kustwachtcentrum altijd één of meer reddingboten van de KNRM op weg sturen. Het merendeel van de hulpvragen komt echter neer op het verlenen van sleephulp. De KNRM reddingboten zijn daarvoor niet gecertificeerd.

Als u assistentie nodig hebt t.b.v. een vaartuig langer dan 20 m. dan dient u een andere hulpverlener te benaderen. Meestal zal dat een commercieel bergingsbedrijf zijn. Op de website van de Kustwacht is een overzicht te vinden van mogelijke hulpverleners per regio. www.kustwacht.nl/hulp

Indien er geen hulpverlener gevonden kan worden of er niemand bereid of in staat is om hulp te verlenen dan kunt u contact opnemen met de Kustwacht. De Kustwacht kan dan beslissen dat de KNRM toch hulp mag en kan verlenen. (scheepspost.info, ‘Beperking bij KNRM voor assistentie (=niet-spoedeisende hulp) aan vaartuigen langer dan 20 m.’- KNRM