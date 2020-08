Doorvaart Lorentzsluizen bij Kornwerderzand gestremd van maandag 31 augustus tot zondag 6 september 20:00 uur

Kornwerderzand – Er is een geplande stremming van het Lorentzcomplex bij Kornwerderzand van 31 augustus tm 6 september. De bruggen kunnen niet draaien in verband met werkzaamheden. Vorig jaar augustus zijn bij baggerwerk een aantal kabels kapot gegaan, die toen provisorisch zijn gerepareerd. Nu zullen deze een jaar later eindelijk worden gerepareerd. Maar wel in het vaarseizoen van de charter- en recreatievaart.

Er blijkt plotseling urgentie te zijn omdat de Stevinsluizen van Den Oever binnenkort voor langere tijd buiten gebruik zal zijn. Deze sluizen worden van 26 oktober tot 26 april 2021 afgesloten omdat er een stormvloedkering zal worden gebouwd.

De afgelopen 1,5 week hebben de BBZ, HISWA-Recron en het Watersportverbond intensief overleg gehad met Rijkswaterstaat om dit plan niet uit te voeren maar ondanks excuses tot op heden zonder resultaat. (zeepost.info, www.vaarweginformatie.nl)