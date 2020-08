Gevaren dijkversterking Hoornse Hop slecht te zien vanaf het water, maatregelen noodzakelijk

HOORN – De gevaren van de werkzaamheden aan de Markermeerdijk moeten duidelijker worden voor recreanten op het water. De Alliantie Markermeerdijken neemt daarom extra maatregelen. Volgens Reddingsbrigade Notwin varen op een mooie zomerdag soms wel vijftien boten tegelijk in verboden gebied, zonder zich bewust te zijn van deze gevaren.

De Alliantie merkt dat teveel recreanten binnen het werkgebied van de dijkversterking komen en vraagt zich af of de regels duidelijk genoeg zijn. “We merken dat er onduidelijkheid is en dat teveel boten of watersporters zich in het verboden vaargebied begeven”, licht woordvoerder Jacco van Oostveen toe. (NHNieuws)