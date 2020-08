Groningen – Voorbij scheurende plezierschippers bezorgen woonbootbewoners in de stad Groningen veel overlast. De gemeente trapt op de rem. Waarschuwingsborden manen de recreatievaart en ‘gelegenheidsschippers’ met motorbootjes sinds enkele weken om hun snelheid te beperken tot 6 kilometer per uur bij het passeren van de woonschepenhaven. Die maatregel volgt op een reeks van klachten van woonbootbewoners langs de Diepenring, het Reitdiep en in de Noorderhaven. (DvhN)

