Maru lanceert Solar Boathouse: boot stallen onder de zonnepanelen van een drijvend boothuis

De Rijp – Maru lanceert een 2-in-1 Solar Boathouse. Het is volgens de leverancier het enige boothuis dat zich zelf terug verdiend, te weten met de stroom die de zonnepanelen op het dak van het boothuis opwekken.

‘We hebben ons gebogen over de mogelijkheden een mooi, stijlvol, onderhoudsvrij en vooral duurzaam boothuis/bootoverkapping te ontwerpen waarbij we het dak gebruiken voor energieopwekking door middel van zonnepanelen’, vertellen Marco, Niels, Ruben en Ruud van Maru. ‘Met dit ontwerp is er gekozen voor een modulaire opbouw waarbij we de boothuizen in diverse maten en als bouwpakket kunnen verkopen en transporteren. Hierbij is maatwerk ook mogelijk, van klein tot heel groot.’ (Solar Magazine)