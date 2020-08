Treiterende jetskiërs zijn een plaag op de Maas: ‘We hollen van incident naar incident’

DRIMMELEN/HEUSDEN/LITH Nooit maakte hij een zomer mee als deze. En varend verkeersleider Anne van der Wijk van Rijkswaterstaat is toch best wat gewend. Net als de politie houden de verkeersleiders de boel op het water nauwlettend in de gaten. Deze zomer was dat hard nodig. ,,Vaak is het vanaf één uur ‘s middags een gekkenhuis.” De Maas tussen Heusden en Lith is inmiddels berucht. Jetskiërs zijn er ‘een plaag’, zegt de politie. De handhavers zien er niets meer door de vingers.

De politie noemt met name de waterscooters en jetski’s als hét grote probleem van deze zomer. Ze vormen een plaag qua overtredingen, overlast en onbezonnenheid. Op de Maas, tussen Heusden en Lith, hanteert de politie inmiddels een zerotolerancebeleid. Waterrecreanten maken daar hun eigen wetten en regels, zegt Eric van Herk aan boord van de P134 van de waterpolitie. ,,Daar hebben ze gewoon geen fatsoen. Aanvaringen en incidenten melden ze niet bij de politie. Dat lossen ze onderling wel op.” Volgens hem worden agenten er regelmatig uitgescholden en zelfs bedreigd. ,,Ik schrijf er iedereen op, van 12 tot 85 jaar. Wie gezopen heeft, gaat onverbiddelijk aan de kant en kan terug lopen. Gelukkig helpen de gemeenten door desnoods boothellingen te sluiten.” (Brabants Dagblad)