Zeiler Nicholas Heiner kan inmiddels wél samenwerken met zijn vader Roy

Medemblik – De een is met zijn staat van dienst een grootheid, de ander is Nederlands hoop op een olympische zeilmedaille. In Medemblik namen vader en zoon Heiner het tegen elkaar op.

Soms zijn er dagen waarop ‘alle koeien van de dijk waaien’, weet Finnzeiler Nicholas Heiner. ,,En je hebt dagen als deze.’’ De windmolens aan de horizon bij Medemblik bewegen nauwelijks waarneembaar, terwijl zeemansogen vanaf de kade niet voor het eerst in de afgelopen uren hoopvol speuren naar rimpels op het water.

Vandaag draait het, mits de wind aantrekt, om een strijd met een klein pikant randje: Nicholas Heiner, winnaar van WK-zilver vorig jaar, neemt het op tegen vader Roy, viervoudig olympiër en winnaar van olympisch brons. (AD)