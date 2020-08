Er worden wedstrijden gezeild in Nederland, maar er wordt ook geschrapt

Leeuwarden – Met de ‘Heropeningswedstrijden’ van KWS-Sneek, is de kop er af in het Friese zeilseizoen. Het Sneekermeer was ‘coronaproof’. ,,Je maakt er het beste van, maar het is eigenlijk een verloren jaar.’’

Alsof de duvel ermee speelde, moesten de 230 ingeschreven zeilers en hun bemanningsleden voor de Heropeningswedstrijden ook nog een dag extra wachten. Het waaide zaterdag te hard. ,,Dat kon er nog wel bij’’, aldus Menno Huisman. De Valk-stuurman doelde niet alleen op de afgelasting, maar ook op het bericht dat hem eergisteren bereikte. ,,Ons NK op het Alkmaardermeer gaat niet door. Dit was daarom onze eerste serie en meteen ook de laatste…’’ (Leeuwarder Courant, www.kws-sneek.nl)