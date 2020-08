Breda – Tegen een man uit Woudrichem is bij de rechtbank in Breda zes jaar gevangenisstraf geëist. Volgens de officier van justitie heeft de verdachte zes schoten gelost op twee boten in Werkendam. Dit gebeurde begin oktober 2017, ‘s nachts rond kwart voor twee.

Er waren enkele mensen aan boord van de twee boten die in het Steurgat lagen. Zij kwamen met de schrik vrij. De politie vond na de schietpartij diverse kogelinslagen én hulzen. (Omroep Brabant)