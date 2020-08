Amsterdam – Het jongste nummer van watersport- en yachtingmagazine Nautique van Pijper Media is ontstaan onder de nieuw aangetreden hoofdredacteur Matthijs Goes. Binnen Pijper Media werkte Goes al voor online auto(sport)platform Autobahn.eu, waar hij redactiechef is.

Eerder werkte Goes bij Quote als webredacteur, content coordinator en rekenmeester in het Quote 500-rekenteam. (Villa Media, www.nautique.nl)