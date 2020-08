48 meter lang superjacht Lady MM brandt bij Sardinië volledig uit

Italië – Het superjacht Lady MM (ex April Fool, 2013) is dinsdagavond ter hoogte van Sardinië geheel uitgebrand. De acht opvarenden uit Kazachstan, en negen bemanningsleden, hebben het schip per tender verlaten om vervolgens door reddingsdiensten in veiligheid te zijn gebracht.

De gecharterde de boot, die als totaal verloren moet worden beschouwd, was op weg van Capri naar Porto Cervo en wordt vanwege het gevaar voor het overige scheepvaartverkeer bewaakt door de Italiaanse autoriteiten. (Nauticlink, www.ligurianautica.com, www.yachtcharterfleet.com, www.superyachttimes.com)