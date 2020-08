Giethoornse botenbouwer Van Vossen levert tweehonderdste boot af

Giethoorn – Vier jaar geleden leverde botenbouwer Han van Vossen zijn honderdste boot van het type Greensilver 500-E af aan de eigenaren van een luxe resort in Giethoorn. Niet zo lang geleden was dat aantal verdubbeld, een teken dat de belangstelling voor de boten groot is.

Het bedrijf van Van Vossen is gevestigd in Giethoorn. Hoewel hij klanten door het hele land en ver daarbuiten heeft, kwam ook het tweehonderdste exemplaar van deze boot dicht bij huis terecht. Harm Brunink van Botenverhuur Brunink aan de Hylkemaweg werd de trotse eigenaar. (www.steenwijkercourant.nl, www.vanvossen.com)