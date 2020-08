Ook watersportbeurs in Franse La Rochelle ontheffing geweigerd en nu afgelast

La Rochelle – Na die van Cannes is ook de watersportbeurs in La Rochelle, de ‘Grand Pavois’, die zou plaatsvinden van 29 september tot 4 october afgelast.

In plaats van verwachte lossere COVID maatregelen gelden in Frankrijk nu weer strengere coronaregels. Zo zijn evenementen met meer dan 5000 bezoekers niet meer toegestaan en is vanmiddag een aangevraagde ontheffing door lokale overheden geweigerd. De 49-ste editie van de Grand Pavois staat nu gepland van 28 september tot 3 oktober 2021 (Nauticlink)