Amsterdam – De voor november geplande jaarlijkse vakbeurs voor de wereldwijde jachtindustrie METSTRADE in de Amsterdamse RAI is vanmiddag door de organisatie gecancelled. ‘Na 32 jaar de toonaangevende beurs geweest te zijn, bleek het vanwege alle COVID19 gevolgen onmogelijk een even succesvolle 2020 editie te organiseren’ vermeldt het RAI-persbericht. De volgende METSTRade staat nu op de agenda voor 16 tot 18 november 2021(Nauticlink, www.metstrade.com en persbericht RAI)

