Coronavrije zomer voor Friese zeilschool Pean

Persbericht

Akkrum-Nes (Frl) – Zeilschool Pean kijkt terug op een zomer met nul coronabesmettingen. Het Friese watersportbedrijf heeft met gebruik van haar zelfgemaakte en goedgekeurde protocol een fantastische zomer beleefd. De drukste weken van de zomer zijn achter de rug en de mensen van Pean zijn er trots op dat ze met het steeds strikt handhaven van hun protocol geen enkele coronabesmetting hebben gehad. 900 cursisten, 120 instructeurs, 0 corona. Hoe doe je dat?



“Het protocol was al gemaakt voordat op 1 juli de anderhalve meter voor de leeftijd 12-18 jaar werd losgelaten”, vertelt Rienk de Jonge van Pean. “We hadden al diverse grote tenten gehuurd en zo extra slaap- en douchegelegenheid gecreëerd voor de verschillend leeftijdsgroepen. Na de versoepelingen van de overheid hebben we met elkaar besloten om niet af te schalen in ons protocol.” Bij Pean was de gedachte: Komt er een besmetting, dan hebben we al kleine contactgroepen en hebben we er veel meer aan gedaan dan verplicht was om dit te voorkomen. En, als er geen besmetting komt dan weten we dat het op deze manier werkt. “Het laatste gebeurde: nul besmettingen, dus wie er vragen over heeft mag ons bellen” lacht Rienk.

De bijna 180m2 extra binnenruimte die Pean creëerde bleef de hele zomer staan en maakte mogelijk om goede veiligheidsmaatregelen te nemen. Pean: “Als professionele zeilschool in Friesland hebben we al jaren een goed infectiepreventieprotocol. Dat ontstond vanuit het veel besmettelijker buikgriepvirus met een reproductiegetal van soms wel 7! Na een uitbraak in 2012 heeft Pean dit ingevoerd en het werkt uitstekend.

Voor 2021 ziet Pean de trend dat men het zekere voor het onzekere kiest en nog een jaar in Nederland op vakantie gaat. En nu wil men er op tijd bij zijn om nog keuze te hebben. “De zeilschool ontvangt meer vroegboekingen dan anders en onze vakantiehuizen aan het water vinden nu al gretig aftrek voor volgend jaar.

Meer informatie www.pean-zeilschool.nl