Kabinet steunt ‘Bruine Vloot’ met vijftien miljoen euro

IJsselmuiden – “Het is absoluut ademruimte. Dit helpt ons verder.” Schipper Rob Peetoom uit IJsselmuiden is blij met de steun die vanuit Den Haag komt voor de bruine vloot, de traditionele Nederlandse zeilschepen die nu voor chartervaart worden gebruikt. Gisteren werd bekend dat het kabinet 15 miljoen euro vrijmaakt om de vloot te steunen in deze coronacrisis. Geld dat heel erg welkom is bij de schippers, want maandenlang stilliggen heeft flinke financiële sporen nagelaten.

Op deze winderige zaterdag vaart Peetoom met zijn schip en acht passagiers richting Lemmer. “Ik loop de hele dag al met een grote grijns rond. Een aantal collega’s die ik heb gesproken, hebben hetzelfde gevoel.” Toeval of niet, maar alle Overijsselse schepen van de bruine vloot zijn dit weekend op het water. Ongetwijfeld allemaal met schippers die een stukje positiever zijn dan begin deze week. (RTVOost, ‘€ 15 miljoen komt, met inzet van het ministerie van EZK, beschikbaar voor behoud van het varend erfgoed (de zgn. bruine vloot)’ – Rijksoverheid.nl)