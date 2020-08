Automobilist verliest boot op linkerrijstrook A1

Amersfoort – Rijkswaterstaat was zondag rond het middaguur druk bezig met een opvallend voorwerp op de A1 ter hoogte van Amersfoort-Noord. Een automobilist was daar namelijk een kleine, witte boot verloren op de linkerrijstrook

Vanwege de gevaarlijke situatie werd de snelweg in de richting van Amsterdam gedeeltelijk afgesloten. Omdat er een rijstrook minder beschikbaar was, ontstond er file. “We gaan voortvarend te werk”, grapte Rijkswaterstaat op Twitter. (www.hartvannederland.nl)