Leuven (België), Den Oever – Onbekenden hebben ingebroken in enkele boten aan de Vaartkom. Het onderzoek is lopende, maar volgens de eerste getuigenissen zijn de daders een vijftal jongeren die voor hun plezier de boten beklommen. “Ze nemen wel erg veel risico”, zegt slachtoffer Geert. “Als ik er net had geslapen, hadden ze wat meegemaakt.” (www.vrt.be, Nieuwsblad, ‘Meerdere schepen in haven Den Oever losgemaakt en beschadigd’ – NHNieuws)