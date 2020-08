Video toont explosie na tankbeurt, die vrouw door de lucht doet vliegen

Ponza (Italië) – Camera’s van de havendienst van het Italiaanse Ponza hebben op 26 augustus vastgelegd hoe het tanken van een boot een risicovol moment kan blijven. Wanneer de tankbeurt al afgerond lijkt, doet een explosie de schipperse door de lucht vliegen.

Ook man en dochter belanden – met opzet of per ongeluk – in het water, net als de havenmedewerker op de kant. De boot vatte daarna vlam, maar de opvarenden kwamen er met een paar schrammetjes vanaf. De meest waarschijnlijke oorzaak: waarschijnlijk heeft de man de motor gestart zónder het motorcompartiment te doorluchten. (Nauticlink, www.ligurianautica.com)