Op z’n 65-jarige verjaardag trakteert Yamaha op vier Yamaha V MAX SHO buitenboordmotoren

Schiphol-Rijk – Diep ingebed in de manier waarop we elke Yamaha-buitenboordmotor maken, zit een passie voor constante verbetering en technische vooruitgang die de gemoederen bezig blijft houden en de stemming verhoogt. Zo inspireren we onze trouwe klanten over de hele wereld om met familie en vrienden van het water te genieten. Yamaha bestaat als merk nu 65 jaar, en we zetten ons onverminderd graag in voor verbetering, van onszelf, en voor uw passie.

Deze filosofie is ingebouwd in het DNA van elke Yamaha buitenboordmotor en bouwt voort op 60 jaar innovatie op het gebied van techniek en scheepsbouw. Yamaha levert consequent de meest spannende, betrouwbare en krachtige buitenboordmotoren ter wereld en de introductie van een serie V MAX SHO buitenboordmotoren zal daarom zeker de belangstelling wekken van de Europese vaarwereld.

Vier Yamaha V MAX SHO buitenboordmotoren

De V MAX naam is legendarisch. De naam heeft altijd gestaan voor prestaties en stijl die boven de norm uitstijgen. Buitenboordmotoren met deze naam doen andere verbleken, ze zijn een klasse apart.

Deze modellen zijn speciaal ontworpen en ontwikkeld om een breed prestatieniveau te bieden aan de huidige generatie snelle lichtgewicht sport-, visserij- en avonturenboten en om de adrenaline te laten pompen in hun vrolijke, sensatiebeluste eigenaren. Dus het soort persoon dat altijd op zoek is naar dat beetje extra opwinding en die er een kick van krijgt om een echt opvallende machine te bezitten, zal een nieuwe V MAX SHO kiezen. Dat staat vast.

Gebouwd met een ontwerpmissie om een motorengamma te creëren dat minder weegt en compacter is om een maximaal koppel te garanderen – zonder dat dit ten koste gaat van Yamaha’s befaamde bouwkwaliteit, duurzaamheid of betrouwbaarheid. Alleen al door deze doelstellingen te bereiken zijn er aanzienlijke prestatievoordelen behaald in de vorm van opmerkelijke kracht-gewichtsverhoudingen die simpelweg de beste in hun klasse zijn. Veruit.

De ontwikkeling en integratie van veel andere nieuwe technologieën hebben ook een belangrijke rol gespeeld bij deze buitenboordmotoren. Ze werken allemaal naadloos samen voor een gesmeerde start vanuit stilstand, bliksemsnelle acceleratie en bloedstollende topsnelheid van uw boot. Uiteraard blijven Yamaha’s kernwaarde behouden: stille, soepele en geavanceerde werking voor maximaal comfort aan boord.

Ook stijl is belangrijk en de nieuwe serie toont zijn erfgoed door de kenmerkende zwarte met rode V MAX motorkap te gebruiken, met een dynamisch, opvallend en sportief nieuw grafisch schema dat een echt statement maakt op de spiegel van uw boot. Het geeft duidelijk weer ‘Dit is geen gewone buitenboordmotor’ – en dat is het natuurlijk ook niet!

De V MAX SHO modellen kort samengevat

• Compact ontwerp en gebruik van composietmaterialen – meer vermogen met minder gewicht

• Geavanceerde technologie – 4-cilinder, 16 kleppen en EFI – 90 tot 175 pk

• Modellen met 90 of 115 pk – nieuwste generatie 1,8 liter motor

• Modellen met 150 of 175 pk – 2,8 liter met DOHC en VCT (variabele nokkenastiming)

• Afgesteld voor optimale acceleratie vanuit stilstand voor lichtgewicht sportboten

• Toonaangevend koppel over het gehele vermogensbereik – geweldige prestaties bij hoge snelheden

• Soepel en stil voor meer ontspannen varen en vissen – wanneer je niet over de golven vliegt!

• Onderscheidend en bekend ‘V MAX’ rood met zwart motorkapontwerp

• Opwindend en stijlvol nieuw ‘SHO’ grafisch schema dat zich onderscheidt van de rest

• Dynamo met hoge output (genoeg vermogen) en accu laden bij laag toerental

• Compatibel met Yamaha’s brede assortiment digitale meters en bedieningssystemen

• Optie voor variabele sleeptoerentalregeling – stel toerentalstappen van 50 tpm in van 550 tot 1.000 tpm (V MAX SHO 90/115) of 650 tot 900 tpm (V MAX SHO 150/175)

• Het brede scala aan schroeven omvat veel SDS-versies (Shift Dampener Systeem)

• Optioneel Y-COP®-beveiligingssysteem (Yamaha Customer Outboard Protection)

• Ongeëvenaarde betrouwbaarheid van Yamaha – wereldwijd bekend

Meer informatie www.yamaha-motor.eu