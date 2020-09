Contest 55CS genomineerd voor European Yacht of the Year 2021

MEDEMBLIK – Contest Yachts, de botenbouwer uit Medemblik, is genomineerd voor de ‘European Yacht of the Year 2021 met haar Contest 55CS. De 55CS dingt mee in de categorie ‘Luxury Cruiser’-sectie van de verkiezingen

Van de tientallen nieuwe zeilboten die jaarlijks worden gelanceerd, krijgen alleen de uitzonderlijke boten een dergelijke erkenning voor prestigieuze jachtprijzen. De zeilproeven vinden plaats tijdens het laatste weekend van augustus, in Kiel, Duitsland, en de winnaars worden in januari bekendgemaakt in boot Düsseldorf 2021. (Medemblik Actueel)