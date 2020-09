Youth America’s Cup 2021 gaat niet door vanwege COVID-maatregelen

Nieuw-Zeeland – De Youth America’s Cup (YAC) is gecanceld. Dit nieuws bevestigt de Royal New Zealand Yacht Squadron (RNZYS ) op dinsdag 2 september via een statement op de eigen website. Reden hiervoor zijn de beperkingen van de Nieuw-Zeelandse regering met betrekking tot immigratie vanwege COVID-19. Er hadden zich voor het eerst twee Nederlandse teams ingeschreven.

Ondanks dat het evenement een officieel onderdeel van de America’s Cup is en volledig wordt gefinancierd door middel van sponsoring en toegangsprijzen en tientallen banen creëert voor Nieuw-Zeelanders, hebben de teams niet dezelfde vrijstellingsstatus gekregen als die andere America’s Cup-teams hebben gekregen. (Zeilen, RNZYS)