Andijk – De politie zoekt naar een open zeilboot in verband met de dood van een Duitse man, die afgelopen maandag in het IJsselmeer bij Andijk is gevonden.

De man bleek zich eerder op een open zeilboot te bevinden. Dit is een aanknopingspunt voor de politie. Het gaat om een vaartuig van het merk Randmeer. De boot is zes meter lang, groen/ blauw van kleur met een witte bovenkant en draagt de naam ‘Waternimf’. (NHD)