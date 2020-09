Bootverhuurders Giethoorn moeten gemeente per boot gaan betalen

Steenwijkerland – Bootverhuurders in Giethoorn die gebruik maken van de Dorpsgracht moeten per boot een bedrag gaan betalen aan de gemeente Steenwijkerland. De hoogte van het bedrag hangt af van de grootte van de boot. Dat blijkt uit het nieuwe vaar- en verhuurbeleid van de gemeente.

De regeling treft alle ondernemers die verhuur- en rondvaarboten hebben in de Dorpsgracht, het meest toeristische deel van Giethoorn. Tot nu hoeven zij de gemeente niets te betalen, maar dat gaat veranderen. De ondernemers moeten per houten punter jaarlijks 50 euro afdragen, per smalle boot 500 euro en per brede boot 1.500 euro. Boten breder dan 1.80 meter vallen onder de ‘brede boten’.

Daarnaast moeten alle boten in Giethoorn op termijn elektrisch aangedreven worden. Voor verhuurboten geldt dat vanaf 1 januari 2023, voor de grote rondvaartboten is de datum van 1 januari 2031 vastgesteld. (RTV Oost)