Overname jachtwerf Allemansgeest in Voorschoten door Long Island Yachts

Persbericht

Voorschoten – Long Island Yachts neemt jachtwerf Allemansgeest in Voorschoten over. Met een uitnodigende locatie aan het water in Voorschoten, wil jachtbouwer LongIsland Yachts inspelen op de alsmaar stijgende vraag naar sloepen, tenders en exclusieve jachten.

De overname en modernisering van Jachthaven Allemansgeest, biedt entrepreneur Dave de Groot (eigenaar van LongIsland) hiertoe de ultieme kans. Het terrein van 6.500 m2 voorziet in een jachthaven met zowel een overdekte haven als buitenligplaatsen en productie- en stallingsloodsen.

Naast de productie van nieuwe boten bieden de uitgebreide werffaciliteiten de mogelijkheid om alle denkbare service-, onderhoudswerkzaamheden en refits van jachten uit te voeren. In de overdekte haven en in de showroom is plaats voor een breed aanbod van nieuwe en gebruikte boten. Jachtwerf Allemansgeest kan zo uitgroeien tot dé hotspot voor de echte botenliefhebber.

De geschiedenis van Jachtwerf Allemansgeest

De geschiedenis van Jachtwerf Allemansgeest wordt grotendeels bepaald door B. Klaassen, de bouwer van de prachtige Super van Craft jachten. Waarschijnlijk al in 1937 begon Bernd Klaassen in Voorschoten met de bouw van jachten. In 1956 liep het jacht met bouwnummer 50 bij Jachtwerf Allemansgeest van stapel. Op Jachtwerf Allemansgeest zijn in de loop der jaren ruim 600 Super van Craft motorjachten gebouwd. De statige Super van Craft jachten staan ook wel bekend als de ‘Rolls Royce’ van de Nederlandse motorjachten.

Meer informatie www.longisland.nl