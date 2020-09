Vragen en zorgen over Chinese overname van keuringsinstantie EU richtlijn pleziervaartuigen DCI Joure, voorheen NKIP

Nieuwegein – Vlak voor het aanbreken van de zomervakantie begin augustus werden wij geattendeerd op het feit dat de voor de EU richtlijn pleziervaartuigen aangewezen keuringsinstantie DCI Joure, voorheen bekend als NKIP, zou zijn overgenomen.

Raadpleging van het handelsregister wees uit dat sinds 25-11-2019 de Chinese NOA group als enig bestuurder staat vermeld van NKIP waaronder ook de handelsnaam DCI valt. De NOA group is een grote in third party tests, accreditatie en certificatie trajecten gespecialiseerde “private” onderneming die is gevestigd in een vrijhandelszone in de directe nabijheid van Shanghai en waar omstreeks 1000 personen werkzaam zijn.

Tijdens het laatste regiegroep overleg tussen brancheorganisaties, keuringsinstanties waaronder ook DCI en overheid dat plaatsvond op 30 januari dit jaar, is niet over deze verandering gesproken. (NJI, Dutch Certification Institute (DCI), www.noagroup.org)